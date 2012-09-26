Суркис поставил перед Блохиным две основные задачи

Президента "бело-синих" Игоря Суркиса цитирует ТСН.

"Бороться за звание чемпиона Украины и, однозначно, выйти из подгруппы в Лиге чемпионов.

В любом случае, играть команда должна так, чтобы болельщики даже в случае неудачи не могли предъявить к ней претензии в нежелании бороться или низкой самоотдаче", - уточнил Суркис.

Как известно, во вторник, 25 сентября, Блохин подписал с "Динамо" четырехлетний контракт. Сегодня же Олега Владимировича официально представят, как главного тренера клуба.