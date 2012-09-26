Суркис поставил перед Блохиным две основные задачи

08:51, 26 сентября 2012
Спорт
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Руководство киевского "Динамо" озвучило задачи, которые будут стоять перед тренером клуба Олегом Блохиным в текущем сезоне.

Суркис озвучил Блохину основные задачи. Фото www.fcdynamo.kiev.ua

Президента "бело-синих" Игоря Суркиса цитирует ТСН.

"Бороться за звание чемпиона Украины и, однозначно, выйти из подгруппы в Лиге чемпионов.

В любом случае, играть команда должна так, чтобы болельщики даже в случае неудачи не могли предъявить к ней претензии в нежелании бороться или низкой самоотдаче", - уточнил Суркис.

Как известно, во вторник, 25 сентября, Блохин подписал с "Динамо" четырехлетний контракт. Сегодня же Олега Владимировича официально представят, как главного тренера клуба.

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