Суркис поставил перед Блохиным две основные задачи
08:51, 26 сентября 2012Спорт
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Руководство киевского "Динамо" озвучило задачи, которые будут стоять перед тренером клуба Олегом Блохиным в текущем сезоне.
Суркис озвучил Блохину основные задачи. Фото www.fcdynamo.kiev.ua
Президента "бело-синих" Игоря Суркиса цитирует ТСН.
"Бороться за звание чемпиона Украины и, однозначно, выйти из подгруппы в Лиге чемпионов.
В любом случае, играть команда должна так, чтобы болельщики даже в случае неудачи не могли предъявить к ней претензии в нежелании бороться или низкой самоотдаче", - уточнил Суркис.
Как известно, во вторник, 25 сентября, Блохин подписал с "Динамо" четырехлетний контракт. Сегодня же Олега Владимировича официально представят, как главного тренера клуба.
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