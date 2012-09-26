Охрана Януковича победила на чемпионате мира

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГО Украины.

В чемпионате принимала участие 21 команда из 11 стран, среди которых были и команды охранников президентов Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана и Украины.

В частности, 1-е место ІІІ чемпионата мира по многоборью телохранителей «Бодигард - 2012» заняла сборная команда УГО Украины; 2-е место – служба безопасности Президента Украины, которая является подразделением УГО; 3-е место – департамент охраны АР Крым (тоже региональное подразделение УГО).

В турнире принимали участие профессиональные телохранители как государственных специальных служб, так и негосударственных фирм охраны. При этом в состав украинских сборных - УГО Украины, МВД Украины, СБУ и Министерства обороны - вошли не профессиональные спортсмены, а офицеры, которые ежедневно обеспечивают безопасность высших должностных лиц государства, известных политиков и бизнесменов.

В течение четырех дней спортсмены соревновались на шести этапах чемпионата - выполнение упражнений рукопашного боя; обеспечение безопасности охраняемого лица во время пешего сопровождения; оказание первой медицинской помощи и эвакуация к автомобилю; стрелковые упражнения; преодоление полосы препятствий на автомобиле; поиск взрывных устройств в автомобиле.

Кроме того, в рамках чемпионата состоялся практический семинар по взаимодействию между государственными и негосударственными службами охраны. Основная цель - повышение профессионального уровня подготовки, обмен опытом, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между бодигардами разных стран.

Организаторами соревнований выступили УГО Украины, Служба безопасности Украины, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Украины, Международная федерация телохранителей.

Соревнования профессиональных телохранителей проводятся в Украине уже 16 лет, и уже в третий раз – в ранге чемпионата мира.