Блохин назначен главным тренером киевского «Динамо»

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как сообщил Олег Владимирович, руководство Федерации футбола Украины с пониманием отнеслось к его желанию возглавить родной клуб.

Свой пост главного тренера сборной Украины Блохин покинет в октябре 2012 года. Такую договоренность тренер, который решил возглавить киевское "Динамо", достиг с руководством Федерации футбола Украины (ФФУ).

Согласно договоренности, к двум ближайшим матчам (12 октября, Молдова и 16 октября, Черногория) сборную Украины будет готовить Олег Блохин, после чего тренер сможет сосредоточиться на работе в клубе.

В среду, 26 сентября, Олег Блохин будет представлен игрокам первой команды «Динамо».

Как сообщал УНИАН, президент клуба Игорь Суркис достиг договоренности с наставником национальной сборной Украины Олегом Блохиным. Оставалось только утрясти вопрос с занятостью тренера в сборной.