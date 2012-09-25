Блохин назначен главным тренером киевского «Динамо»
Знаменитый футболист «Динамо», тренер национальной сборной Украины Олег Блохин назначен главным тренером ФК «Динамо» (Киев). Контракт рассчитан на четыре года.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Как сообщил Олег Владимирович, руководство Федерации футбола Украины с пониманием отнеслось к его желанию возглавить родной клуб.
Свой пост главного тренера сборной Украины Блохин покинет в октябре 2012 года. Такую договоренность тренер, который решил возглавить киевское "Динамо", достиг с руководством Федерации футбола Украины (ФФУ).
Согласно договоренности, к двум ближайшим матчам (12 октября, Молдова и 16 октября, Черногория) сборную Украины будет готовить Олег Блохин, после чего тренер сможет сосредоточиться на работе в клубе.
В среду, 26 сентября, Олег Блохин будет представлен игрокам первой команды «Динамо».
Как сообщал УНИАН, президент клуба Игорь Суркис достиг договоренности с наставником национальной сборной Украины Олегом Блохиным. Оставалось только утрясти вопрос с занятостью тренера в сборной.