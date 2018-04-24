Глава легкоатлетов: Спортсмены специально «сачковали» на Олимпиаде, чтоб дискредитировать руководство

Война украинских легкоатлетов с тренерским составом и Федерацией не ограничилась лишь взаимными обвинениями: Госслужба молодежи и спорта уволила государственного тренера сборной Украины по легкой атлетике и вице-президента ФЛАУ Валерия Александрова на основании проведенной по жалобам спортсменов проверки.

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Предполагается, что такая же судьба постигнет и главного тренера украинской легкоатлетической команды Александра Айпачева и начальника команды Руслана Руссу. УНИАН предоставил слово главному фигуранту скандала — легендарному легкоатлету-спринтеру, обладателю пяти олимпийских наград, многократному чемпиону Европы, дважды народному депутаты Украины, президенту ФЛАУ с 1996 года Валерию Борзову.

- Валерий Филипович, увольнение Александрова ведь не стало неожиданностью для вас?

- Он сам написал заявление... Потому что оказывалось давление. Госслужба повесила на нас, на руководство сборной и Федерации, ответственность за подозрение начальника команды (Руссу) в не целевом использовании денег. Это все заговор с целью дискредитировать меня и всю нашу команду накануне выборов нового президента ФЛАУ 8 ноября. Айпачев (Александр — главный тренер сборной) тоже напишет заявление...



- Хотите сказать, что в вашем увольнении заинтересована Государственная служба молодежи и спорта?

- 100% господин Глущенко (Сергей, замглавы Госслужбы молодежи и спорта, - УНИАН). Цель – дискредитировать меня и назначить президентом Онистрата (Андрея, председателя наблюдательного совета Банк Национальный кредит, одного из кандидатов на должность президента ФЛАУ, - УНИАН). Глущенко же сказал, что Госслужба ищет менеджеров, которые смогут решать проблемы... Каким образом этот новый президент-банкир будет их решать, не зная ни регламента, ни правил — я не знаю. И вообще, подобное заявление чиновника – большое нарушение — ФЛАУ общественная организация, никто не имеет права влиять на избрание президента.

- Как вы намерены действовать в этой ситуации?

- Информация о краже государственных денег, озвученная спортсменами, разошлась по всему миру и я вынужден на бланке Международного Олимпийского комитета заявить, что не причастен к этому. Так что я готовлю письмо по этому поводу, а также относительно грубого вмешательства госоргана в работу общественной организации. И если Елизавета Брызгина (легкоатлетка, призер Олимпиады в Лондоне) не извинится за обвинения в растрате денег — пойду в прокуратуру.

- Чемпион против чемпионки?

- Думаю, что пойду в суд. Посмотрим... Хотя я не люблю скандалов... Просто, я член МОК, у меня есть репутация, а обо мне распустили такую грязь. Как я после этого буду агитировать членов Международного Олимпийского комитета поддержать заявку Украины в проведении Зимней Олимпиады? Там сейчас очень внимательно присматриваются к тому, что происходит у нас.

- Кстати, вы считаете, что Олимпиада нам нужна?

- Когда президент заявляет — у нас комментировать не принято. И я много лет слышал о развитии инфраструктуры Карпат. Так вот, Карпаты и вся Западная Украина получат толчок к дальнейшему развитию, работая на идею Олимпиады.

- Понятно, что вам не нравится кандидат на должность президента Федерации, выдвинутый оппозиционными спортсменами, но есть кто-то, кому вы готовы уступить кресло?

- Всегда приходит время уходить. И мы готовились это сделать. Поработать еще четыре года — выплатить кредит за помещение, которое купили для Федерации, провести агитацию в поддержку Игр-2022, провести ЧМ по легкой атлетике среди юниоров этого года в Донецке – и уйти. Есть такой человек, не хочу называть... Я планировал его «натаскать», подготовить, а потом – через четыре года – уйти. Это должен быть легкоатлет, профессионал, с безупречной репутацией, без отношения к политике, не банковский менеджер...

- Выступившие против вас спортсмены заявили, что устали терпеть, а какова ваша версия происходящего?

- Это – организованная стопроцентная заказуха накануне выборов президента Федерации. Накануне Олимпиады в Лондоне поднялся скандал относительно базы в Святошино, потому что Госслужба не дала вовремя денег на сборы. Недовольные тренера и спортсмены, которых всегда хватает, все это раздули. Премьер-министр дал поручение разобраться, а Госслужба решила все повесить на нас. Но, если вы партнеры, возьмите часть ответственности и на себя! Госслужба меня очень обидела, написала на меня пасквиль, обвинила в разбазаривании бюджетных денег... Какое право они имели публиковать подобное без официального подтверждения? Информация разошлась по всему миру, мне пришлось оправдываться перед МОК, а фактов нет, ведь ФЛАУ не имеет отношения к финансам. В неритмичном финансировании легкой атлетики мы не виновны.

- Среди обвинений в ваш адрес не только финансовые злоупотребления, но и неудачное выступление легкоатлетов в Лондоне...

- Во-первых, я бы не назвал это выступление провальным. Третье место в Лондоне в женской эстафете – это разве не фантастика? А в марафоне девочка наша пятая! Копье никогда у нас не выигрывало, а тут – серебро! Мы получили результат, соответствующий условиям, в которых работаем. Мы не можем похвастаться ни одной современной базой, у нас в Киеве только один стадион серьезный - «Олимпийский», и то мы на него не заходим. Спросите, какие у них тарифы на аренду! Мало золотых медалей? Да. Но, чтоб подготовить хоть одного золотого медалиста, нужны и базы, и средства... Хотя расчет был такой, что вообще приедут без медалей и мне придется уйти...



- Что вы имеете ввиду?

- Некоторые спортсмены специально бойкотировали Олимпиаду и сачковали с целью дискредитировать руководство Федерации. Я так думаю. Иначе я не могу объяснить провал Натальи Добрынской (семиборье), Алексея Касьянова (десятиборье)...

- Но ведь против вас выступили не только олимпийцы...

- В Федерации 300 спортсменов, а скандал подняли 15. Из них кто-то обижен, кто-то наказан, кто-то недоволен, кто-то не попал на Олимпиаду... Я никогда не поверю, что письмо в мой адрес было написано спортсменами. Это менеджерская работа, это черный пиар. Конечно, недостатки и проблемы есть, но зачем очернять, обвинять своих тренеров в краже денег? Мы ведь не имеем никакого отношения к ним. Мы положили жизнь для легкой атлетики, мы последнее поколение, которое работало за идею.

- Хорошо, а чем объяснить провальное выступление наших юниоров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Барселоне?

- Мы далеко отстаем по вопросам технологий подготовки спортсменов. Мы отстаем по всем вопросам... Поэтому не можем конкурировать в том объеме, в котором мы могли бы...

- Когда должны состояться выборы президента ФЛАУ?

- До 8 октября выдвигают кандидатов. Меня уже выдвинули. А 8 ноября — выборы.

- Вам известно, что многие спортсмены считают несправедливой процедуру избрания главы ФЛАУ?

- Да, хотят изменить правила под избрание нового президента. Хотят, чтобы голосовали именно спортсмены, а не главы Федерации на местах. А если мы дисквалифицировали спортсмена? Если мы его наказали? Если его подкупили? Как он тогда будет голосовать? Честной ли будет такая процедура?

- В сложившейся ситуации вы хотите вновь возглавить ФЛАУ?

- Я еще не решил, что делать... Сейчас идет «обработка» областных федераций с тем, чтобы они не голосовали за меня... Посмотрю, что будет... Буду обращаться к своим братьям по оружию на отчетно-выборной конференции. Если они меня поддержат — значит, еще на четыре года соглашусь. Не поддержат – уйду в отставку. Никакой трагедии для меня нет. Такого зверского желания заниматься этим делом в окружении, которое сегодня есть, поверьте, нет. Я больше боюсь, что делать, если меня выберут, с такой оппозицией в лице государственного органа... А, с другой стороны, если госорган будет крутить рога всем федерациям, то как мы будем говорить о демократии и о независимости общественных организаций?..

Анастасия Береза