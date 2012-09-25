Шовковский побил рекорд Блохина

13:59, 25 сентября 2012
Спорт
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Вратарь киевского «Динамо» превзошел казалось «вечный» рекорд.

Олександр Шовковський під час матчу раунду плей-офф Ліги Європи між ФК «Динамо» і ФК «Літекс». Київ, 25 серпня

Сыграв в матче Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо», вратарь бело-синих Александр Шовковский установил уникальное достижение – начал 20-й сезон в основном составе «Динамо».

Тем самым Шовковский превзошел казалось «вечный» рекорд другого знаменитого динамовца, форварда Олега Блохина, в активе которого 19 сезонов (с 1969 по 1987 гг).

fcdynamo.kiev.ua

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