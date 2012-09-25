СМИ: Динамо возглавит Блохин
12:57, 25 сентября 2012Спорт
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Руководство киевского Динамо определилось с новым тренером команды.
Олег Блохин теперь должен определиться
Как стало известно Football.ua, президент клуба Игорь Суркис достиг договоренности с наставником национальной сборной Украины Олегом Блохиным.
По информации издания, осталось только утрясти вопрос с занятостью тренера в сборной. Пока неизвестно, будет ли он совмещать работу, либо же сделает выбор в пользу Динамо.
Напомним, что вчера Игорь Суркис уволил с поста главного тренера команды Юрия Семина. К ближайшему матчу против Зари Динамо готовит наставник дубля Александр Хацкевич.
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