Обнародован официальный слоган Олимпиады-2014 в Сочи
09:53, 25 сентября 2012Спорт
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Организаторы Олимпийских игр-2014 в Сочи обнародовали официальный слоган соревнований.
Официальные талисманы Олимпиады-2014
Как сообщил президент оргкомитета Дмитрий Чернышенко, девиз соревнований - "Жаркие. Зимние. Твои" /Hot. Cool. Yours/.
По его словам, это – "яркая, креативная формулировка, которая в трёх словах позволяет показать все многообразие и характер России".
Первое слово указывает на накал спортивных страстей и на место проведения Игр, второе символизирует время года и восприятие России в глазах всего мира, третье означает сокращение расстояний, сопричастность болельщиков к событию, передает ИТАР-ТАСС.
Сегодня остается ровно 500 дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи.
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