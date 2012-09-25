Обнародован официальный слоган Олимпиады-2014 в Сочи

Как сообщил президент оргкомитета Дмитрий Чернышенко, девиз соревнований - "Жаркие. Зимние. Твои" /Hot. Cool. Yours/.

По его словам, это – "яркая, креативная формулировка, которая в трёх словах позволяет показать все многообразие и характер России".

Первое слово указывает на накал спортивных страстей и на место проведения Игр, второе символизирует время года и восприятие России в глазах всего мира, третье означает сокращение расстояний, сопричастность болельщиков к событию, передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня остается ровно 500 дней до начала зимних Олимпийских игр в Сочи.