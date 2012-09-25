Семин планирует заехать в Киев - попрощаться

Юрий Семин таки пообщался с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом, который вчера уволил россиянина с поста тренера клуба.

О разговоре и ближайших планах Семин рассказал "Радио Спорт".

"Информация об отставке верна. Я разговаривал с президентом по телефону. Я, наверное, узнал в последнюю очередь, потому что после вчерашней игры у нас был выходной, и я полетел в Москву. Одно дело интернет, а другое услышать это от президента. Я отправлен в отставку ", - признал он.

"Есть руководитель, президент, который платит деньги. Он принимает решение. Я могу сказать свое мнение. У меня остались приятные впечатления от моей работы с киевским" Динамо ". За этот период я ​​был чемпионом Украины, я три раза выводил команду в групповой этап Лиги Чемпионов, я был в полуфинале Кубка УЕФА с командой ", - напомнил он.

"Задачу этого года я выполнил, но всегда очень остро стоят поединки с донецким" Шахтером ". Я предполагаю, что поражение от" Шахтера "любого тренера" ​​Динамо "ставит в очень жесткие условия. Это работа тренера дай Бог, чтобы новый наставник, который придет, выиграл у "Шахтера", - пожелал он.

Семин сообщил, что планирует 25 сентября заехать в Киев со всеми встретиться и попрощаться.

"Мы останемся друзьями. Было очень много приятного, я получал огромное удовольствие от работы с игроками и работниками клуба ", - сказал он.

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