Уволен с должности гостренер сборной Украины по легкой атлетике

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Как говорится в сообщении, В.Александров уволен в связи с невыполнением п. 2.4.11 контракта (по условиям, предусмотренным по контракту) п.8 ст.36 КЗоТ Украины.

В то же время в пресс-службе сообщают, что главный тренер штатной сборной команды Украины по легкой атлетике Александр Апайчев, которого Комиссия по проверке фактов правонарушений, совершенных должностными лицами штатных сборных команд Украины во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований по легкой атлетике рекомендовала освободить от занимаемой должности, находится в отпуске до 27 сентября 2012 года. Решение относительно него будет принято после ознакомления с актом Комиссии и предоставления объяснений, добавили в пресс-службе.

Относительно начальника команды Руслана Русса Комиссия проверяет новые факты, которые обнаружены во время работы. Решение будет принято по результатам дополнительной проверки.

Как сообщалось, Комиссия по проверке фактов правонарушений, изложенных в обращениях спортсменов-легкоатлетов в Госслужбы молодежи и спорта в августе этого года, обнаружила несоответствие поданной в отчетных документах информации и фактической. В частности, по одному из эпизодов, согласно документам, был якобы проведен учебно-тренировочный сбор по легкой атлетике в г. Кисловодск (Россия), в то же время, как подтвердили в России, база, отчетные документы относительно которой были поданы, на время проведения сборов уже была расформирована. Только по этому одному сбору в Кисловодске не подтверждены документально расходы на общую сумму 21 000 дол. А таких псевдосборов в период с апреля 2011 года по июль 2012 года, согласно документам, было проведено десять.

На время проведения проверки от выполнения служебных обязанностей был отстранен ряд работников штатных сборных команд Украины, которые отвечали за проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований: государственный тренер В.Александров, главный тренер А.Апайчев, старшие тренеры Павел Бардаков и Константин Степанцов, начальник команды Р.Русс.

Работа Комиссии продлена до 5 октября.

Вместе с тем Федерация легкой атлетики назвала клеветой обвинения в растрате средств на подготовку спортсменов.

ФЛАУ заявила, что никогда не получала бюджетных средств для проведения спортивных мероприятий и, тем более, для подготовки сборной команды, поэтому не может нести ответственность за их использование.