Помощник Семина: Увольнение через сайт не делает Динамо чести

Увольнение из киевского футбольного клуба Динамо не стало неожиданностью для Бориса Игнатьева, который работал в тренерском штабе киевлян под руководством Юрия Семина, пишет Кореспондент.

И Семин, и Игнатьев узнали о своей отставке с появившегося на официальном сайте клуба заявления.

По словам Игнатьева, подобная политика Динамо не добавляет клубу престижа.

"Везде все по-разному, но, на мой взгляд, желательно о таких вещах узнавать не от журналистов или других сторонних лиц, а от тех людей, которые тебя приглашали на работу, которые длительное время были с тобой в нормальных, дружеских, рабочих взаимоотношениях. Это правильно для поднятия и удержания имиджа клуба. А Динамо Киев - это очень серьезный клуб с большими традициями, которые должны сохраняться", - сказал Игнатьев.

"Я не хочу сказать, что для меня это очень обидно. Но, на мой взгляд, так было бы правильнее и логичнее. Хотя, конечно, имидж команды, в первую очередь, зависит от результата, а это все - вещи вторичные", - добавил помощник Юрия Семина.

"Последнее поражение от Шахтера со счетом 1:4 подвело черту. Тут даже не надо искать никаких вражеских моментов извне. Все как на ладони. Поторопились или нет, мне сказать трудно. Это вопрос к руководству. Время покажет", - сказал тренер.