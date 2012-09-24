Динамо пока тренирует Хацкевич, а Семин думает, что до сих пор «выполняет контракт»

Об этом сообщает Чемпионат.com. В ближайшие дни руководство столичного клуба намерено назвать фамилию нового руководителя команды.

Сам же экс-тренер "Динамо" Юрий Семин в интервью ТСН заявил, что добросовестно выполняет свои контрактные обязательства в "Динамо" и не понимает причину своего увольнения.

"Я вам одно могу сказать - у меня в контракте написано, что я все задачи выполняю, контрактные обязательства все выполняю. Если выход в групповой этап Лиги чемпионов состоялся, задача считается выполненной. Задача в этом году выполнена", - заявил Семин.

Президент же "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал своё решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера команды так:

"Решение было принято сегодня мной. Личного разговора с Сёминым у меня не было. Как Юрий Павлович узнал об отставке? Если он посещал официальный сайт клуба, он об этом узнал. Это решение касается всего тренерского штаба, который работал с Сёминым. Я считаю, Юрию Павловичу после матча с "Шахтёром" надо было лететь не в Москву, а в Киев."