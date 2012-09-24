"Динамо" уволило Семина

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Футбольный клуб" Динамо "(Киев) благодарит Юрия Павловича Семина и весь тренерский штаб команды за совместную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет готовить команду к следующим матчам, будет сообщено в ближайшее время ", - говорится в сообщении.

Как известно, "Динамо" потерпело поражение в 4 из последних 5 игр в различных турнирах. Наиболее болезненными были два последних поражений клуба с общим счетом 2:8. Сначала 18 сентября в первом матче группового турнира нынешней Лиги Чемпионов киевляне со счетом 1:4 в Париже были разбиты местным "Пари Сен-Жермен". А уже вчера с аналогичным счетом в матче 1/16 Кубка Украины в Донецке киевлян разгромил "Шахтер". В этом матче «динамовцы» впервые за время независимой Украины на внутренней арене проиграли с крупным счетом (с разницей в три мяча и более).