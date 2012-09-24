Кличко в Донецке заявил о завершении боксерской карьеры

Об этом, как передает Остров, он сказал на пресс-конференции в Донецке 24 сентября, отвечая на вопрос, намерен ли он продолжить боксерскую карьеру после парламентских выборов.

«Всем любителям бокса могу сказать, что еще не один раз будет подниматься флаг и звучать украинский гимн, когда в ринг будет выходить Кличко», - улыбаясь, сказал В. Кличко.

Однако после паузы, добавил: «Если вы имеете в виду меня, то я не собираюсь боксировать. Есть брат, который абсолютно похож на меня и более талантлив, более молод. Так что я имел в виду моего младшего брата Владимира».

Всего на профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 боев, одержал 45 побед (41 нокаутом) и потерпел два поражения.