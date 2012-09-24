Кличко в Донецке заявил о завершении боксерской карьеры
14:15, 24 сентября 2012Спорт
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Лидер партии «УДАР», легендарный украинский боксер Виталий Кличко еще раз заявил, что не собирается продолжать профессиональную карьеру боксера.
Кличко не собирается продолжать карьеру боксера
Об этом, как передает Остров, он сказал на пресс-конференции в Донецке 24 сентября, отвечая на вопрос, намерен ли он продолжить боксерскую карьеру после парламентских выборов.
«Всем любителям бокса могу сказать, что еще не один раз будет подниматься флаг и звучать украинский гимн, когда в ринг будет выходить Кличко», - улыбаясь, сказал В. Кличко.
Однако после паузы, добавил: «Если вы имеете в виду меня, то я не собираюсь боксировать. Есть брат, который абсолютно похож на меня и более талантлив, более молод. Так что я имел в виду моего младшего брата Владимира».
Всего на профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 боев, одержал 45 побед (41 нокаутом) и потерпел два поражения.
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