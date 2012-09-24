Вице-президент «Динамо» уверяет, что Семин в отставку не подавал
12:08, 24 сентября 2012Спорт
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Юрий Семин не подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Алексей Семененко говорит, что Семин просто отдыхают в Москве. Фото dynamo.kiev.ua
Об этом football24.ua. заявил вице-президент "Динамо" по связям с общественностью Алексей Семененко.
"Я могу Вас заверить, что на эту минуту Семин в отставку не подавал. Эта информация не соответствует действительности. Возможно, это произойдет через две минуты, возможно через полгода ...", - отметил он.
"У Юрия Павловича просто сегодня выходной, поэтому он решил улететь после матча домой в Москву. А что такое Москва и Семин известно всем", - резюмировал Алексей Михайлович.
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