Вице-президент «Динамо» уверяет, что Семин в отставку не подавал

Об этом football24.ua. заявил вице-президент "Динамо" по связям с общественностью Алексей Семененко.

"Я могу Вас заверить, что на эту минуту Семин в отставку не подавал. Эта информация не соответствует действительности. Возможно, это произойдет через две минуты, возможно через полгода ...", - отметил он.

"У Юрия Павловича просто сегодня выходной, поэтому он решил улететь после матча домой в Москву. А что такое Москва и Семин известно всем", - резюмировал Алексей Михайлович.