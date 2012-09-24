Семин в отставку проситься не будет

Юрий Семин не собирается поднимать вопрос своей отставки с поста главного тренера киевского "Динамо".

Об этом он заявил после поражения в матче 1/16 Кубка Украины с "Шахтером".

"После 0:1 казалось, что мы выровняли игру. Забили мяч. После 2:1 тоже казалось, что мы можем забить второй мяч. Но конечно" Шахтер "прекрасно сыграл в контратаке и определил исход игры двумя голами" , - сказал он.

"Болельщики требуют после каждого поражения уйти в отставку. Я думаю, что в отставку ... Наверное, это решают руководители - идти или нет", - отметил тренер. "Поражение - всегда поражение. Его нужно пережить, сделать правильные выводы. Особенно в игре в обороне, не допуская такие ошибки, которых в двух последних матчах было с избытком. Наверное, нам надо лучше тренироваться. Наверное, переосмыслить. Вот и все", - резюмировал Семин. Чемпион