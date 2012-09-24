СМИ: Динамо возвращается в Киев без Сёмина

00:01, 24 сентября 2012
Спорт
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Киевское "Динамо" возвращается в столицу Украины без главного тренера Юрия Сёмина после поражения от донецкого "Шахтёра" со счётом 1:4 матче 1/16 финала Кубка Украины.

Юрий Семин в последний раз в качестве тренера ”Динамо” на матче с ”Шахтером”. Киев, 26 мая

Как стало известно "Чемпионат.com", российского специалиста не было в аэропорту в составе делегации киевской команды, которая садилась на самолёт, который доставит динамовцев обратно в Киев.

Отметим, что у команды запланированы выходные дни до вторника, после чего "Динамо" вновь соберётся на собственной базе и начнёт подготовку к матчу десятого тура украинской премьер-лиги с луганской "Зарёй".

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