СМИ: Динамо возвращается в Киев без Сёмина

Как стало известно "Чемпионат.com", российского специалиста не было в аэропорту в составе делегации киевской команды, которая садилась на самолёт, который доставит динамовцев обратно в Киев.

Отметим, что у команды запланированы выходные дни до вторника, после чего "Динамо" вновь соберётся на собственной базе и начнёт подготовку к матчу десятого тура украинской премьер-лиги с луганской "Зарёй".