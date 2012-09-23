Результаты матчей 1/16 Кубка Украины по футболу

Стали известны все участники 1/8 Кубка Украины по футболу сезона 2012/13 кроме одного.

Сегодня играются матчи 1/16 Кубка Украины по футболу сезона 2012/13. На данный момент завершились все поединки кроме одного - на Донбасс Арене идет игра Шахтер - Динамо. Пока счет 1:1. Кубок Украины 1/16 "Оболонь" (Киев) - "Металлист" (Харьков) 1:4 ФК "Севастополь" - "Кривбасс" (Кривой Рог) 2:1 "Славутич" (Черкассы) - "Волынь" (Луцк) 1 : 3 "Крымтеплица" (Молодежное) - "Карпаты" (Львов) 0:2 "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) 1:2 "Горняк-Спорт" (Комсомольск) - "Таврия" (Симферополь) 0:2 "Украгроком" (Головковка) - "Металлург" (Запорожье) 6:5 "Жемчужина" (Ялта) - "Днепр" (Днепропетровск) 0:1 "Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь) 0:2 "Гелиос" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород) 0:1 "Шахтер" (Свердловск) - ФК "Одесса" 2:1 "Сталь" (Днепродзержинск) - "Ильичевец" (Мариуполь) 0:6 "Авангард" (Краматорск) - "Заря" (Луганск) 5:4 "Сталь" (Алчевск) - "Арсенал" (Киев) 2:3 "Черноморец" (Одесса) - "Металлург" (Донецк) 2:0

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