Боксер, который когда-то нокаутировал Владимира Кличко, застрелен

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе южноафриканец Кори Сандерс был убит во время ограбления ресторана, пишет The Sowetan.Инцидент произошел вечером 22 сентября в ресторане Thatch Haven неподалеку от города Бритс, где в этот день праздновали день рождения племянника Сандерса.

Свидетель ограбления рассказал, что злоумышленников было трое - они ворвались в ресторан и открыли стрельбу. По словам свидетеля, Сандерс не геройствовал, ему просто не повезло оказаться не в том месте не в то время - он стоял у дверей, и в него попала одна из пуль.

Спортсмен получил ранение в живот и умер через несколько часов после госпитализации. В момент ограбления в ресторане было около 50 человек - никто, кроме Сандерса, не пострадал.

Соболезнования в связи с гибелью боксера выразили ведущие спортсмены ЮАР.

Кори Сандерс был чемпионом мира по версии WBU в 1997-2000 годах и чемпионом мира по версии WBO в 2003-2004 годах. В 2003 году Сандерс получил чемпионский титул, победив нокаутом Владимира Кличко, который к тому моменту владел чемпионским поясом WBO течение трех лет.

Сандерс завершил профессиональную карьеру в 2008 году. За карьеру он провел 46 боев, в которых потерпел четыре поражения.

Gazeta.ua