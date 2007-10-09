Блохин: за сборную стыдно не будет

Сборная Украины, у которой остались лишь теоретические шансы поехать на Евро-2008, в Конча-Заспе начинает подготовку к отборочным матчам с командами Шотландии (13 октября в Глазго) и Фарерских островов (17-го в Киеве).

"Мы прекрасно понимаем сложность ситуации, в которой оказались не вполне справедливо, однако сборная Украины постарается сохранить свое лицо, - сказал главный тренер команды Олег Блохин. - Поэтому никто не должен сомневаться, что в Глазго наша команда будет биться так же, как они это делали во всех предыдущих матчах. За сборную стыдно не будет. Разве в Киеве мы играли хуже итальянцев? Ничего подобного! К сожалению, в футболе так нередко случается: игра и результат существуют как бы отдельно".

Отсутствие московского спартаковца Максима Калиниченко среди игроков, приглашенных на сбор, Блохин объяснил тем, что полузащитник "не играет за клуб и находится в неважном психологическом состоянии".

Напомним, что список вызванных игроков на матчи против Шотландии и Фарерских островов выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Александр Шовковский (Динамо);

Защитники: Владимир Езерский, Александр Кучер, Дмитрий Чигринский (все - Шахтер), Андрей Русол (Днепр), Андрей Несмачный (Динамо);

Полузащитники: Алексей Гай (Шахтер), Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Александр Грицай (все - Днепр), Олег Гусев, Руслан Ротань, Тарас Михалик (все - Динамо), Анатолий Тимощук (Зенит, Россия);

Нападающие: Александр Гладкий (Шахтер), Андрей Воробей (Днепр), Артем Милевский (Динамо), Андрей Воронин (Ливерпуль, Англия), Андрей Шевченко (Челси, Англия).

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