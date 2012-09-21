ФИФА планирует ввести электронную фиксацию голов уже на ЧМ-2014

Об этом заявил президент организации Зепп Блаттер во время визита в Молдову.

Он отметил, что это станет возможным, если технология успешно пройдет тест на Клубном чемпионате мира в Японии, который состоится в декабре этого года.

"К сожалению, у нас не было возможности сделать это раньше, на Кубке мира-2010 в ЮАР, когда не был засчитан гол англичанина Фрэнка Лэмпарда в ворота сборной Германии. Судьи не увидели, что после его удара мяч пересек линию ворот. Мы не можем позволить, чтобы аналогичные ситуации повторялись", - цитирует Блаттера ТСН.

Как сообщал УНИАН, подобная ситуация произошла во время матча Евро-2012, когда судейская бригада во главе с Виктором Кашшаи "не увидела" гол украинского футболиста Марко Девича в ворота сборной Англии.