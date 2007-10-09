Калиниченко вывел «Спартак» в лидеры чемпионата России
08:34, 09 октября 2007Спорт
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Остается четыре тура
|Максим Калиниченко
Благодаря этой победе москвичи вышли в лидеры чемпионата, опередив питерский «Зенит» за счет преимущества в личных встречах.
Нальчикский «Спартак» атаковал весь первый тайм, но пропустил первым. Удар со штрафного Калиниченко завершился голом. Во втором тайме Пилипчук счет сравнял, но на 84-й минуте Калиниченко вновь отличился со штрафного.
Сейчас у «Спартака» и «Зенита» по 49 очков. До конца чемпионата остается четыре тура.
По материалам Совспорт
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