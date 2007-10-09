Калиниченко вывел «Спартак» в лидеры чемпионата России

08:34, 09 октября 2007
Спорт
724

Остается четыре тура

В понедельник закончился 26-й тур в российской футбольной премьер-лиге. Московский «Спартак» в тяжелейшем матче победил нальчикский «Спартак». Дубль на счету Максима Калиниченко.

Благодаря этой победе москвичи вышли в лидеры чемпионата, опередив питерский «Зенит» за счет преимущества в личных встречах.

Нальчикский «Спартак» атаковал весь первый тайм, но пропустил первым. Удар со штрафного Калиниченко завершился голом. Во втором тайме Пилипчук счет сравнял, но на 84-й минуте Калиниченко вновь отличился со штрафного.

Сейчас у «Спартака» и «Зенита» по 49 очков. До конца чемпионата остается четыре тура.

По материалам Совспорт

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter