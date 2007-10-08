В Киеве пройдет семинар ФИФА по пляжному футболу

9-10 октября в Киеве в Доме футбола пройдет семинар ФИФА по пляжному футболу, в котором примут участие делегаты из стран СНГ и Балтии, а также представители Международной футбольной федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, на семинаре будут презентованы программы развития пляжного футбола, который с 2004 года находится под эгидой ФИФА.

Пресс-служба напоминает, что летом нынешнего года Комитет по футзалу и пляжному футболу создан в Европейском союзе футбольных ассоциаций, а его председателем избран президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС.

Как говорится в сообщении, гости из стран СНГ и Балтии будут отчитываться на семинаре по итогам работы, поведенной за последний год, будут рассказывать о достигнутых успехах, проблемах, очерчивать перспективы развития пляжного футбола в своих ассоциациях. Делегаты также послушают лекции и посетят практические занятия на тему «Эффективная организация и проведение соревнований на национальном и международном уровнях». Доклады о новых тенденциях в работе тренеров прочитают экс-звезда испанской сборной АМАРЕЛЛЕ и наставник сборной Украины Виталий ШИШОВ.

Отдельное внимание на семинаре будет уделяться маркетинговым проблемам этой разновидности футбола. С соответствующей речью выступят президент Ассоциации пляжного футбола Украины Сергей ХАРЧЕНКО и Сергей КУЧЕРЕНКО, генеральный директор группы компаний «Евроформат» - главный партнер АПФУ. По итогам семинара 10 октября в 15.00 в Доме футбола состоится пресс-конференция.