Срна говорит, что футболисты "Шахтера" довольны тем, как победили датчан

Об этом заявил капитан донецкой команды Дарио Срна.

"Шахтер" в среду в матче группы E на "Донбасс Арене" благодаря дублю Генриха Мхитаряна (44-я и 76-я минуты) добился победы над "Нордшелландом" со счетом 2:0. К финальному свистку преимущество хозяев в ударах по воротам было почти семикратным - 20-3, что свидетельствует о тотальном преимуществе украинцев.

"Самое главное - результат. Да, мы не забили во многих моментах, но два из них, которые реализовать удалось, принесли нам три очка. Так что можем быть довольны, особенно если сравнить с прошлым сезоном. Показали хороший, техничный футбол, взяли очень важные пункты и смотрим вперед", - цитирует слова Срны РИА "Новости".

Капитан горняков отметил, что чемпион Дании - "это очень организованная команда". "Они держали мяч за 40 метров до наших ворот и потому не могли придумать развитие атаки. Но нужно отметить нашу хорошую игру и старт в Лиге чемпионов, теперь готовимся к воскресному матчу (кубка Украины) с "Динамо", - объяснил он.