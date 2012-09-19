Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и датским клубом Норшелланн.

Шахтер - Норшелланн 2:0 (Мхитарян 44, 76) В другом матче этой группы Челси - Ювентус 2:2 Остальные матчи: Группа F. Лилль - БАТЭ 1:3, Бавария - Валенсия 2:1 Группа G. Селтик - Бенфика 0:0, Барселона - Спартак (Москва) 3:2 Группа H. МЮ - Галатасарай 1:0, Брага - Клуж 0:2

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