Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов
23:31, 19 сентября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и датским клубом Норшелланн.
Шахтер - Норшелланн 2:0 (Мхитарян 44, 76)
В другом матче этой группы Челси - Ювентус 2:2
Остальные матчи:
Группа F. Лилль - БАТЭ 1:3, Бавария - Валенсия 2:1
Группа G. Селтик - Бенфика 0:0, Барселона - Спартак (Москва) 3:2
Группа H. МЮ - Галатасарай 1:0, Брага - Клуж 0:2
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