Борзов утверждает, что деньги на питание легкоатлетов не перечислило государство

Президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий Борзов опровергает обвинение в растрате руководством федерации государственных средств, выделенных на подготовку спортсменов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Борзов сказал журналистам сегодня на пресс-конференции.

Как отметил В.Борзов, относительно сбора членов национальной команды по легкой атлетике, который проводился в Святошино в преддверии Олимпийских игр, средства на его проведение были выделены с опозданием.

«Сбор начался – платежей нет», - сказал В.Борзов. Он уточнил, что средства на этот сбор были перечислены с опозданием 7-10 дней. «О каком качестве питания можно говорить, если не перечисляются средства?», - отметил президент федерации. Он добавил, что по ряду других мероприятий финансирование для сборных команд задерживалось от 7 дней до нескольких месяцев.

Также В.Борзов сообщил, что в ряде других случаев, в частности при транспортировке спортсменов на различные соревнования, только благодаря письменным гарантиям от президента федерации удавалось убедить руководство авиакомпаний транспортировать спортсменов в долг.

В целом В.Борзов отметил недостаточный уровень финансирования украинских сборных по легкой атлетике, а также недофинансирование даже по тем программам, которые утверждены на данный момент.

В.Борзов сказал, что спортсмены на данный момент готовятся в тех условиях, которые удается создать, исходя из имеющихся средств.

«Если бы была моя воля, я бы первым начал бастовать вместе со спортсменами по поводу условий», - заявил В.Борзов. «На все нужны деньги», - добавил он.

Он заявил, что федерация не является распорядителем средств и соответственно на ее счета никогда не поступали деньги из госбюджета, выделенные на подготовку спортсменов.

По его словам, финансирование это не проблема федерации, а это проблема всех органов, которые занимаются подготовкой спортсменов.

Он также заявил, что институции, отвечающие за подготовку легкоатлетов не располагают теми 36 млн грн., о которых говорилось ранее. По его словам, на данный момент в распоряжении ответственных за подготовку спортсменов-легкоатлетов имеется более 6 млн грн.

В тоже время, по словам В.Борзова, Федерация легкой атлетики делает все возможное для обеспечения спортсменов необходимым инвентарем, формой и т.д.

При этом он в очередной раз отметил, что ни он, как президент федерации, ни обвиняемые в финансовых махинациях главный тренер Валерий Александров, ни государственный тренер Александр Апайчева, финансово ответственными не были. Он добавил, что действительно ранее пригласил этих тренеров работать в федерацию.

По словам В.Борзова, А.Апайчев - тренер с жестким характером, и делал все, чтобы навести порядок в сборной. При этом В.Борзов дал понять, что спортсмены якобы нарушали спортивный режим, а тренер пытался с этим бороться. «Пришла молодая поросль и решила, что они будут пить, курить и что-то еще», - сказал В.Борзов.

В свою очередь главный тренер В.Александров также отрицает обвинение в свой адрес в растрате средств. «Ко мне нет претензий в воровстве, я не воровал ни копейки ни у одного из вас», - заявил тренер, обращаясь к спортсменам, которые также присутствовали на пресс-конференции.

При этом он обвинил госслужбу молодежи и спорта в предъявлении фальшивых обвинений в адрес руководства сборных Украины по легкой атлетике, а также руководства федерации.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что непосредственно он отвечал за подготовку тех сборов, в ходе которых специальная комиссия госслужбы молодежи и спорта выявила нарушения, В.Александров заявил, что он только сегодня впервые увидел выводы комиссии госслужбы и таким образом не может их комментировать. Тренер добавил, что в предварительном решении комиссии есть пункт о том, что указанные злоупотребления в дальнейшем должны расследовать компетентные органы, и, по словам В.Александрова, именно результатов их расследования стоит дождаться.

Заместитель руководителя госслужбы молодежи и спорта Сергей Глущенко заявил, что в соответствии с законодательством, средства на подготовку спортсменов выделяет государство через соответствующий орган исполнительной власти. В тоже время, по его словам, контроль за использованием этих денег осуществляют главный и государственные тренеры сборных. Отдельно С.Глущенко отметил, что относительно сбора в Святошино заявку на проведение сбора от тренеров госслужба получила не за 20 дней, как установлено нормами, а за один день до запланированного начала сборов.

При этом он добавил, что в срочном порядке деньги наличными были выплачены руководству сборных через 5 дней после обращения.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин обнародовал предварительный отчет о результатах работы спецкомиссии, согласно которым было выявлено нецелевое использование средств руководителями национальной сборной Украины по легкой атлетике, выделенных на подготовку спортсменов, в частности на подготовку к Олимпийским играм.

Согласно решению комиссии, она рекомендует председателю Госслужбы передать в правоохранительные органы для соответствующего реагирования материалы о выявленных комиссией фактах финансовых нарушений, совершенных тренерами сборных по легкой атлетике во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Р.Сафиуллин сказал, что этот отчет о работе комиссии является предварительным, в соответствии с ним предлагается продолжить проверку до 5 октября.

Ранее Р.Сафиуллин встретился с членами олимпийской сборной Украины по легкой атлетике, которые принесли коллективное письмо-жалобу в Госмолодежспорт и пожаловались на возможные финансовые и другие нарушения во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2011-201