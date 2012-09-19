У Борзова говорят, что скандал с деньгами - лишь повод сменить руководство

17:44, 19 сентября 2012
Спорт
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Федерация легкой атлетики связывает обвинение в растрате средств с намерением властей поменять президента ФЛАУ.

Валерий Борзов

Федерация легкой атлетики Украины связывает обвинение в свой адрес и в адрес главных тренеров сборных команд в растрате средств, выделенных на подготовку спортсменов, с намерением властей поменять президента Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководители федерации сообщили сегодня на пресс-конференции.

В частности, главный тренер легкоатлетических сборных и одновременно первый вице-президент Федерации легкой атлетики Валерий Александров заявил, что «кто-то захотел стать президентом Федерации».

При этом он отметил, что он и президент Федерации Валерий Борзов не намерены держаться за свои должности, однако хотели бы доработать еще несколько лет, чтобы подготовить нового президента Федерации.

«Это не денежный мешок должен быть, а специалист из области легкой атлетики», - сказал В.Александров.

При этом он заявил, что к намерению сменить президента Федерации причастно руководство Государственной службы молодежи и спорта.

Обращаясь к спортсменам, которые присутствовали на пресс-конференции, В.Александров заявил, что их подставили и использовали, предложив подписать письмо с обвинениями в адрес Федерации и его нынешнего руководства.

Главный тренер также отметил, что Госслужбе молодежи и спорта «не к лицу обзванивать областные федерации и говорить, что нынешнее руководство ФЛАУ должно уйти».

Как сообщалось ранее, в своем письме ряд спортсменов-легкоатлетов заявили, что в связи с неудовлетворительной работой Федерации по подготовке спортсменов ее руководство должно уйти в отставку.

При этом спортсмены поддерживают будущего кандидата на этот пост – бизнесмена Андрея Онистрата. Сегодня он присутствовал на пресс-конференции и подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента Федерации легкой атлетики Украины.

Как сообщил на пресс-конференции нынешний глава Федерации Валерий Борзов, процедура выдвижения кандидатов будет длится до 8 октября, а сама отчетно-выборная конференция Федерации, во время которой и пройдут выборы, состоится 8 ноября.

Отвечая на вопросы, намерен ли сам В.Борзов в очередной раз баллотироваться на пост президента, он сказал, что пока не готов дать точный ответ, однако добавил, что его кандидатуру уже выдвинула Харьковская федерация легкой атлетики.

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