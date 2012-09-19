У Анчелотти после разгрома Динамо чувства «просто замечательные»

Это он сделал на послематчевой пресс-конференции.

«Замечательный матч. Для нас было очень важно выиграть первый поединок группового турнира. При этом мы показали хорошую игру, интенсивно действовали, особенно в первом тайме ", - цитирует Анчелотти ТСН.

"Конечно, чувства сейчас просто замечательные. Мы выиграли первый матч, и это придаст нам уверенности и настроения для того, чтобы продолжать в том же духе. Но впереди - еще пять матчей, так что пока слишком рано задумываться о будущем ПСЖ в Лиге чемпионов ", - добавил наставник ПСЖ.

Как сообщал УНИАН, Динамо уступило ПСЖ со счетом 4-1.