У Анчелотти после разгрома Динамо чувства «просто замечательные»
08:50, 19 сентября 2012Спорт
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Главный тренер ПСЖ итальянец Карло Анчелотти поделился впечатлениями о разгромной победе над "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов.
Анчелотти - доволен
Это он сделал на послематчевой пресс-конференции.
«Замечательный матч. Для нас было очень важно выиграть первый поединок группового турнира. При этом мы показали хорошую игру, интенсивно действовали, особенно в первом тайме ", - цитирует Анчелотти ТСН.
"Конечно, чувства сейчас просто замечательные. Мы выиграли первый матч, и это придаст нам уверенности и настроения для того, чтобы продолжать в том же духе. Но впереди - еще пять матчей, так что пока слишком рано задумываться о будущем ПСЖ в Лиге чемпионов ", - добавил наставник ПСЖ.
Как сообщал УНИАН, Динамо уступило ПСЖ со счетом 4-1.
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