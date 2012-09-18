Луческу о Лиге чемпионов сильная группа «стимулирует нас еще больше»

Главный тренер ФК «Шахтер» (Донецк) Мирча Луческу заверяет, что в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2012/13 его команда не повторит ошибок прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке накануне матча с датским клубом «Нордшелланд».

М.Луческу отметил, что «игроки «Шахтера» страдали от того, что в прошлом году в розыгрыше Лиги чемпионов не вышли из группы». Он напомнил, что кипрский АПОЭЛ «никто не брал во внимание, считая слабой командой, а они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов».

«На таком уровне команды уже не делятся на сильные и слабые… Главное – не допустить таких ошибок в этом году», - подчеркнул М.Луческу.

Он высказал уверенность, что в этом году «мы готовы выступить по-другому». «Все это время я пытался настроить своих ребят и убедить их в том, что они могут выйти из группы Лиги чемпионов», - сказал М.Луческу.

Он посетовал, что его команде «не совсем повезло с жеребьевкой», поскольку в соперники выпали такие именитые клубы, как английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Однако тут же подчеркнул, что сильная группа «стимулирует нас еще больше». «Мы верим в свои силы и наши возможности в этой Лиге чемпионов», - указал наставник «Шахтера».

М.Луческу акцентировал, что за последнее время «Шахтер» стал «намного сильнее в плане своей инфраструктуры, клуб развивается». «И это должно быть продемонстрировано в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов. Имея за спиной такого президента, такой клуб, таких игроков и тренерский штаб, считаю, в этом году обязаны заявить о себе и сделать шаг вперед», - сказал М.Луческу.

Он отметил, что к матчу с датчанами готовятся все игроки «Шахтера» игре, за исключением полузащитников Алексея Полянского и Василия Кобина.

Говоря о команде соперников, М. Луческу указал, что «Нордшелланд» похож манерой игрой на грозную испанскую «Барселону», к тому же датская команда – «еще и очень дисциплинированная и тактически образованная».

«Поэтому ожидается весьма сложная игра», - заключил М.Луческу.