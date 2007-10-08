Экс-телохранитель Мадонны может стать тренером ”Челси” (фото)

У Аврама Гранта много критиков, однако, он может заручиться поддержкой человека, который будет противостоять им. Вчера источники в Израиле сообщили, что главный тренер "Челси" предложил работу инструктора по физической подготовке Ави Мойалу, израильскому морскому пехотинцу, который служил командиром взвода антитеррористического подразделения, а также работал телохранителем у Майкла Джексона и Мадонны, сообщает официальный сайт ФК Челси.

Доктор Мойал работал и под руководством Гранта в качестве тренера сборной Израиля. В то время как его служба в израильской армии говорит о жёстких требованиях к физической форме, он также является и прекрасным оратором. Он тренировал подразделения по охране особо важных персон, участвовал в боях в Ливане и является специалистом в израильском боевом искусстве "крав мага".

Согласно сообщениям из Тель-Авива, Грант намерен воссоединиться с Мойалом, хотя "Челси", возможно, придётся просить Армию обороны Израиля освободить его от должности руководителя по боевой подготовке.

Грант пытается выстроить тренерский штаб после ухода Жозе Моуринью и всех его португальских ассистентов. Пока ему в этом не особо везёт: вчера появились слухи, что Джанфранко Дзола отверг предложенное ему место в тренерском штабе.

Также продолжаются переговоры о переходе в "Челси" Хенка тен Кате, тренера "Аякса", который будет руководить основной командой, однако при этом будет подотчётен Гранту.

Тен Кате заявил, что не будет настаивать на уходе из голландской команды, если она не сможет согласовать размер компенсации за его переход в "Челси". Вчера он был освистан болельщиками после того, как "Аякс" лишь в добавленное время обеспечил себе ничью в поединке с роттердамской "Спартой", уступив место на вершине турнирной таблицы "Фейенорду". Некоторые болельщики "Аякса" скандировали: "Тен Кате - вон!". Его позиции находятся под угрозой из-за вылета из Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА, а также натянутых отношений с некоторыми официальными лицами и игроками клуба.

Срок контракта Тен Кате истекает в конце сезона, однако компенсация, которую требует "Аякс", исчисляется сотнями тысяч фунтов. "Клубы ведут переговоры, - сказал Тен Кате. - Однако я не буду пытаться ускорить свой уход". Тен Кате раньше был помощником Франка Райкаарда в "Барселоне". Предполагается, что "Челси" предложил ему 2 миллиона фунтов в год, что вдвое превышает его доходы в Амстердаме.