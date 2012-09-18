Кличко хочет получить второе олимпийское золото через 20 лет после первого

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Владимир Кличко планирует принять участие в следующих Олимпийских играх 2016 года, которые состоятся в Рио-де-Жанейро и надеется завоевать вторую в своей спортивной карьере олимпийскую золотую медаль.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Владимир Кличко заявил 17 сентября в Черновцах на встрече с жителями города.

По словам спортсмена, у него появилась такая возможность, поскольку на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, кроме представителей любительского бокса, впервые смогут принять участие и боксеры-профессионалы.

В то же время В.Кличко не сказал, собирается ли завершать свою спортивную карьеру после участия в Олимпиаде.

«Я еще полон сил защищать свои титулы в профессиональном боксе и готов устанавливать новые рекорды по защите завоеванных поясов», - сказал он.

Справка УНИАН. Владимир Кличко - олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории (1996 год), Атланта, США. Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2000 2003 года, с 2008 года до настоящего времени), IBF (с 2006 г.), IBO (с 2006 г.), The Ring (с 2009 г.), WBA (с 2011 г.).