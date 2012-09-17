Паралимпийке Марии Помазан заплатят за серебро как за золото

Кабинет министров Украины намерен увеличить финансирование на подготовку спортсменов-паралимпийцев в 2013 году до 38 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с призерами ХІV Паралимпийских игр.

«Безусловно, мы предусмотрим 38 миллионов. Можно считать, договорились», - сказал Н.Азаров в ответ на соответствующую просьбу об увеличении финансирования, которую высказал председатель парламентского комитета по делам инвалидов, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич. В частности, В.Сушкевич отметил, что проектом государственного бюджета на 2013 год предусмотрено 37 млн грн на подготовку украинских спортсменов-инвалидов.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что Кабмин наградит украинскую легкоатлетку-паралимпийку Марию Помазан денежной премией как за золотую медаль, несмотря на то, что ее на Паралимпиаде лишили золотой медали, а наградили серебряной.

Кроме того, Н.Азаров согласился с просьбой В.Сушкевича выделить деньги на лечение за границей паралимпийца Дмитрия Крыжановского, которое занял 4-е место по плаванию на Паралимпиаде в Лондоне.

«Такая небывалая победа (украинских паралимпийцев – УНИАН), и я очень горд, прежде всего, за вас, за нашу страну, и с этим большим успехом я вас поздравляю. Вы своим мужеством доказали, что вы люди неограниченных возможностей», - сказал Н.Азаров.