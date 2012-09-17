Английский боксер избил судью за досрочное прекращение боя (видео)
12:06, 17 сентября 2012Спорт
5064
Майкл Спротт рассердился на судью из-за досрочного завершения поединка.
Английский тяжеловес Майкл Спротт отправил рефери на настил ринга во время боя против немца казахского происхождения Эдмунда Гербера.
Спротт остался недоволен досрочным завершением поединка и набросился выяснять отношения с рефери, пишет ТСН.
В четвертом раунде Гербер нанес англичанину прямой удар, и тот упал на ринг. Судья отсчитал нокдаун и прервал бой, несмотря на то, что Спротт во время отсчета сигнализировал о готовности продолжать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter