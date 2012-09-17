Английский боксер избил судью за досрочное прекращение боя (видео)

Английский тяжеловес Майкл Спротт отправил рефери на настил ринга во время боя против немца казахского происхождения Эдмунда Гербера.

Спротт остался недоволен досрочным завершением поединка и набросился выяснять отношения с рефери, пишет ТСН.

В четвертом раунде Гербер нанес англичанину прямой удар, и тот упал на ринг. Судья отсчитал нокдаун и прервал бой, несмотря на то, что Спротт во время отсчета сигнализировал о готовности продолжать.