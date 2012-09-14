УЕФА вводит еще одну Лигу чемпионов
19:15, 14 сентября 2012Спорт
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С сезона 2013/2014 стартует Молодежная Лига чемпионов для футболистов не старше 19 лет.
УЕФА вводит Молодёжную Лигу чемпионов
В ней примут участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка, сообщает NEWSru.ua. Играть молодёжь на групповой фазе будет по тому же календарю, что и основные команды накануне или в день матчей Лиги чемпионов.
Из каждой группы в плей-офф выйдут две первые команды. Матчи этой стадии турнира уже будут состоять из одного матча на нейтральном поле вплоть до финала.
Эксперимент продлится два сезона. УЕФА будет покрывать расходы на проезд и проживание для всех участвующих команд, арбитров и делегатов.
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