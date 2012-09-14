УЕФА вводит еще одну Лигу чемпионов

В ней примут участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка, сообщает NEWSru.ua. Играть молодёжь на групповой фазе будет по тому же календарю, что и основные команды накануне или в день матчей Лиги чемпионов.

Из каждой группы в плей-офф выйдут две первые команды. Матчи этой стадии турнира уже будут состоять из одного матча на нейтральном поле вплоть до финала.

Эксперимент продлится два сезона. УЕФА будет покрывать расходы на проезд и проживание для всех участвующих команд, арбитров и делегатов.