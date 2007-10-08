Луческу доволен: ”Шахтер” ставит соперников в неудобное положение

10:04, 08 октября 2007
Спорт
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Только б разобраться с самым дорогим легионером

7 октября донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил львовские "Карпаты" – 3:0. Голы у горняков забили Ильсиньо и дважды Гладкий. На 17-й минуте за фол против Гладкого у львовян был удален с поля Лащенков.

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу принимает участие в пресс-конференции накануне матча с ФК ”Нанси”. Донецк, 13 февраляНа послематчевой пресс-конференции наставник «Шахтера» Мирча Луческу отметил, что "это была хорошая игра – мы в очередной раз взяли три важных очка", сообщает Островсо ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер".

"Я рад, что мы так легко доходим до ворот соперника и создаем так много опасных моментов... В первом тайме "Шахтеру" было труднее, потому что игроки «Карпат» начали этот матч бодро, агрессивно и организованно. Но наш футбол ставит соперника в неудобное положение, и чем дальше, тем тяжелее становится играть против нас", - сказал Луческу.

Он обратил внимание журналистов на то, что "на поле вышли всего четыре футболиста из состава, который принимал участие в матче с "Бенфикой" – Срна, Илсиньо, Фернандиньо и Пятов". "Но, несмотря на это, мы увидели хорошую игру. Это еще раз демонстрирует то, что в команде присутствует здоровая конкуренция. Каждый, кто выходил на поле, знал, что делать на своей позиции. Любой игрок "Шахтера" стремится реализовать себя в каждом матче, вне зависимости от того, как часто он выходит в основном составе. Я видел, что болельщикам сегодняшний матч понравился. Особо хочу отметить Виллиана, этот 19-летний бразилец, показал отличную игру", - сказал Луческу.

Комментируя пока не очень уверенную игру самого дорого легионера "Шахтера" мексиканца Кастильо, Луческу заметил, что еще "не может разобраться, на какой позиции Кастильо сможет действовать наиболее эффективно".

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