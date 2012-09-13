Талисманом Чемпионата мира по футболу 2014 года стал улыбчивый броненосец
13:10, 13 сентября 2012Спорт
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Имя талисману ЧМ-2014 выберут в ходе интернет-голосования.
ЧМ 2014 пройдет в Бразилии
Официальным талисманом Чемпионата мира по футболу 2014 года, который пройдёт в Бразилии, стал броненосец. Его изображение утвердила ФИФА, сообщает официальный сайт мирового первенства. Имя талисману выберут в ходе интернет-голосования.
Инициатором избрания броненосца талисманом ЧМ-2014 выступила одна из природоохранных организаций страны. Броненосцы, проживающие в Южной Америке, находятся на грани вымирания.
Официальная презентация талисмана мундиаля должна состояться в воскресенье, 16 сентября.
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