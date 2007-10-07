Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги

19:36, 07 октября 2007
Спорт
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Воронин забил, Шева... почти играл

Завершились матчи 9-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал - Сандерленд 3:2

Ридинг - Дерби 1:0

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:2 (один гол Воронина)

Болтон - Челси 0:1 (Шевченко вышел вместо Малуда на 73-й минуте)

Ньюкасл - Эвертон 3:2

Манчестер Сити - Миддлсбро 1:1

Блекберн - Бирмингем 2:1

МЮ - Уиган 4:0

Астон Вилла - Вест Хэм 1:0

Фулхэм  - Портсмут 0:2.

Теперь у Арсенала 22 очка, МЮ - 20, Манчестер Сити - 19, Ливерпуля - 16, Портсмута, Блекберна и Челси - по 15, Астон Виллы и Ньюкасла - по 14, Эвертона - 13.

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