Результаты 9-го тура английской Премьер-лиги

Воронин забил, Шева... почти играл

Завершились матчи 9-го тура английской Премьер-лиги. Арсенал - Сандерленд 3:2 Ридинг - Дерби 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 2:2 (один гол Воронина) Болтон - Челси 0:1 (Шевченко вышел вместо Малуда на 73-й минуте) Ньюкасл - Эвертон 3:2 Манчестер Сити - Миддлсбро 1:1 Блекберн - Бирмингем 2:1 МЮ - Уиган 4:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:0 Фулхэм - Портсмут 0:2. Теперь у Арсенала 22 очка, МЮ - 20, Манчестер Сити - 19, Ливерпуля - 16, Портсмута, Блекберна и Челси - по 15, Астон Виллы и Ньюкасла - по 14, Эвертона - 13.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter