Лидер Формулы-1 чуть не выиграл чемпионат мира

Победителем предпоследнего этапа чемпионата мира по "Формуле-1", Гран-при Китая, стал лидер команды Ferrari Кими Райкконен. Второе и третье место заняли Фернандо Алонсо из McLaren и бразилец Филипе Масса (Ferrari).

Лидер чемпионата, Льюс Гамильтон, который стартовал с поул-позиции, на 31 круге гонки не справился с управлением при заезде на пит-стоп, вылетел в гравийную зону безопасности и был вынужден сойти. При этом, для "досрочного" получения чемпионского титула в сезоне 2007 года Гамильтону достаточно было финишировать в Китае хотя бы в первой четверке.

Однако четвертым на китайском Гран-при стал Себастьян Феттель из команды Scuderia Toro Rosso - он выбрал тактику с одним пит-стопом и в итоге сумел опередить Дженсона Батона (Honda), который отстал от него на 15 секунд и финишировал пятым.

Сход Гамильтона, кстати, первый в его дебютном сезоне, обострил борьбу за титул в личном зачете. После гонки в Китае претендентов на чемпионство вновь стало трое - это сам Льюс, который пока все еще сохраняет лидерство со 107 очками, его напарник по McLaren Фернандо Алонсо (103 очка), и победитель китайского Гран-при Кими Райкконен (100 очков). Теперь судьба чемпионата-2007 решиться в последней гонке, которая пройдет через две недели в Бразилии.

Лента.ру