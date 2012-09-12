Блохин: Мы будем бороться за лидерство

Футбольная сборная Украины провела очень хороший матч против Англии (в первом поединке отбора на ЧМ-2014 Украина сыграла с Англией 1:1), ведь молодые игроки почувствовали, что сами должны стать лидерами.

Об этом на послематчевой пресс-конференции в Лондоне заявил тренер сборной Украины Олег Блохин.

"Лучшего старта и придумать нельзя. Играть на" Уэмбли "первую игру и сыграть удачно. В первом тайме мы создали Англии проблемы, и они не могли их решить. У нас были очень хорошие моменты. В первом тайме мы имели преимущество и выигрывали. Но игра заканчивается на 90-й минуте. Молодые ребята побоялись обыграть Англию на "Уэмбли". Такой футбол. Без ошибок его не бывает. Сыграли хорошую игру, будем разбирать ошибки, но я доволен, что мы взяли одно очко ", - сказал наставник "сине-желтых".

По словам Блохина, сборная в этом матче не превзошла его ожидания, ему жаль, что упустили победу, ведь четко разобрали сборную Англии, но это хорошая команда, за всем уследить невозможно.

"После того как забили гол, наши фаны перекрикивали англичан, потому что все пришли на" Уэмбли "посмотреть, как Англия будет выигрывать. Наши болельщики не зря сделали такой вояж", - прокомментировал Блохин ситуацию, когда он призвал игроков после игры поблагодарить фан- сектор.

"Мы будем бороться за лидерство с Англией, Польшей и Черногорией, так что очко на выезде это плюс. Но если мы возьмем очки с Молдовой и Черногорией, это очко ничего не будет стоить. Относительно того, что ранее на молодых игроков давили имена. .. У меня было такое подозрение, и сейчас я в этом убедился. Не может мальчик в 22 года, играя рядом с обладателем "Золотого мяча" не тушеваться. Хотя, уход Воронина, Шовковского и Шевченко это проблема для нас " , - сказал Блохин.

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