Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:47, 06 октября 2007
Спорт
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Динамо спасло игру в добавленное время

Завершились сегодняшние 4 матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Закарпатье - Металлург (Д) 1:1 (Диденко 23, пен. - Косырин 42, пен.)

Арсенал - Металлург (З) 2:1 (Селезнев 12, Симоненко 55 - Квирквелия 56)

Таврия - Нефтяник-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88)

Заря - Динамо 1:2 (Шацких 46, Милевский 52, автогол, Гиоане 90+2)

Напомним, что вчера сыграли вничью Ворскла и ФК Харьков - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборский 88).

На завтра назначены матчи Шахтер - Карпаты, Металлист - Кривбасс и Черноморец - Днепр.

Количество набранных очков на сегодня расставило команды так:

1 Шахтер (Донецк) - 31

2 Динамо (Киев) - 24

3 Днепр (Днепропетровск) - 22

4 Металлист (Харьков) - 20

5 Черноморец (Одесса) - 17

6 Таврия (Симферополь) - 17

7 Металлург (Запорожье) - 15

8 Металлург (Донецк) - 15

9 Арсенал (Киев) - 14

10 Кривбасс (Кривой Рог) - 13

11 Заря (Луганск) - 13

12 ФК Харьков - 13

13 Закарпатье (Ужгород) - 13

14 Ворскла (Полтава) - 13

15 Карпаты (Львов) - 12

16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - 5

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