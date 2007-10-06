Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо спасло игру в добавленное время

Завершились сегодняшние 4 матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу Закарпатье - Металлург (Д) 1:1 (Диденко 23, пен. - Косырин 42, пен.) Арсенал - Металлург (З) 2:1 (Селезнев 12, Симоненко 55 - Квирквелия 56) Таврия - Нефтяник-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88) Заря - Динамо 1:2 (Шацких 46, Милевский 52, автогол, Гиоане 90+2) Напомним, что вчера сыграли вничью Ворскла и ФК Харьков - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборский 88). На завтра назначены матчи Шахтер - Карпаты, Металлист - Кривбасс и Черноморец - Днепр. Количество набранных очков на сегодня расставило команды так: 1 Шахтер (Донецк) - 31 2 Динамо (Киев) - 24 3 Днепр (Днепропетровск) - 22 4 Металлист (Харьков) - 20 5 Черноморец (Одесса) - 17 6 Таврия (Симферополь) - 17 7 Металлург (Запорожье) - 15 8 Металлург (Донецк) - 15 9 Арсенал (Киев) - 14 10 Кривбасс (Кривой Рог) - 13 11 Заря (Луганск) - 13 12 ФК Харьков - 13 13 Закарпатье (Ужгород) - 13 14 Ворскла (Полтава) - 13 15 Карпаты (Львов) - 12 16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - 5

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