Результаты 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо спасло игру в добавленное время
Завершились сегодняшние 4 матча 12-го тура Чемпионата Украины по футболу
Закарпатье - Металлург (Д) 1:1 (Диденко 23, пен. - Косырин 42, пен.)
Арсенал - Металлург (З) 2:1 (Селезнев 12, Симоненко 55 - Квирквелия 56)
Таврия - Нефтяник-Укрнафта 1:0 (Гоменюк 88)
Заря - Динамо 1:2 (Шацких 46, Милевский 52, автогол, Гиоане 90+2)
Напомним, что вчера сыграли вничью Ворскла и ФК Харьков - 1:1 (Березовчук 80, автогол - Самборский 88).
На завтра назначены матчи Шахтер - Карпаты, Металлист - Кривбасс и Черноморец - Днепр.
Количество набранных очков на сегодня расставило команды так:
1 Шахтер (Донецк) - 31
2 Динамо (Киев) - 24
3 Днепр (Днепропетровск) - 22
4 Металлист (Харьков) - 20
5 Черноморец (Одесса) - 17
6 Таврия (Симферополь) - 17
7 Металлург (Запорожье) - 15
8 Металлург (Донецк) - 15
9 Арсенал (Киев) - 14
10 Кривбасс (Кривой Рог) - 13
11 Заря (Луганск) - 13
12 ФК Харьков - 13
13 Закарпатье (Ужгород) - 13
14 Ворскла (Полтава) - 13
15 Карпаты (Львов) - 12
16 Нефтяник-Укрнафта (Ахтырка) - 5