ХК "Донбасс" подписал контракты с двумя шведскими тренерами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, С.Бергквист станет главным тренером команды «Донбасс-98» в хоккейной академии, которую создает ХК «Донбасс», а Л.Лиссперс – ответственным за технические и физические навыки в академии и школе хоккея. Также он займет должность заместителя директора академии.

По словам директора по развитию детского и юношеского хоккея ХК «Донбасс» Джима Бриттена, «оба этих шведских тренера высококвалифицированные и очень опытные хоккейные специалисты».

«Свой опыт эти тренеры получали в Швеции, а также на мировой хоккейной арене. Их подход отлично вписывается в философию, которой мы руководствуемся при воспитании юных хоккеистов в ХК «Донбасс». К тому же, Стефан и Ларс - просто хорошие люди, которые великолепно выполняют свою работу, где бы они ни находились. Это большой шаг на нашем пути создания хоккейной академии мирового класса», - подчеркнул Дж.Бриттен.

В пресс-службе клуба напомнили, что С.Бергквист в данный момент сотрудничает со Шведской федерацией хоккея в качестве главного тренера национальной сборной Швеции U-16 и «консультанта по развитию» в регионе Готенбург (Gothenburg).

Л.Лиссиперс до настоящего времени занимал должность директора гимназии в городе Мора (Швеция). В свое время он плотно сотрудничал со Шведской федерацией хоккея, являлся главным тренером национальной сборной Испании, несколько лет отвечал за физическую подготовку в одной из команд Элитсерии – Мора (Mora IK).

Оба сотрудничают с Международной федерацией хоккея (IIHF) в качестве инструкторов тренерского состава и по программе подготовки тренеров всех уровней Шведской федерации хоккея.

Сумма подписанных контрактов тренеров с ХК "Донбасс" не разглашается.