Украина и Англия сыграли вничью

Англия - Украина 1:1 (Лемпард 87 пен. - Коноплянка 38)

В двух других матчах нашей группы: Сан-Марино - Черногория 0:6, Польша - Молдова 2:0.

После двух туров таблицу в группе H возглавляет Черногория с 4 очками и разницей голов 8:2, за ней - Англия (4, 6:1) и Польша (4, 4:2). 1 очко у сборной Украины при одной сыгранной встрече. Нет баллов у Молдовы и Сан-Марино, обе команды много пропустили: 0:7 и 0:6, соответственно).

Остальные игры:

Группа А. Шотландия - Македония 1:1, Сербия - Уэльс 6:1, Бельгия - Хорватия 1:1

Группа B. Италия - Мальта - 2:0, Болгария - Армения 1:0

Группа C. Швеция - Казахстан 2:0, Австрия - Германия 1:2

Группа D. Румыния - Андорра 4:0, Венгрия - Голландия 1:4, Турция - Эстония 3:0

Группа E. Кипр - Исландия 1:0, Норвегия - Словения 2:1 Швейцария - Албания 2:0

Группа F. Израиль - Россия 0:4, С.Ирландия - Люксембург 1:1, Португалия - Азербайджан 1:0

Группа G. Словакия - Лихтенштейн 2:0, Греция - Литва 2:0, БиГ - Латвия 4:1

Группа I. Грузия - Испания 0:1, Франция - Беларусь 3:1