18 украинских клубов получат выплаты от УЕФА за Евро-2012

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Наибольшие суммы получат “Динамо” (Киев) - 1,368 млн евро, "Шахтера" (Донецк) - 1,205 млн евро, "Днепр" (Днепропетровск) - 687,606 тыс. евро, "Металлист" (Харьков) - 292,912 тыс. евро, “Ворскла" (Полтава) - 179,999 тыс. евро и "Карпаты" (Львов) - 153,04 тыс. евро.

Другие клубы получат такие суммы: “Арсенал” (Киев) — 70,321 тыс. евро; “Ильичевец” (Мариуполь) — 125,492 тыс. евро; “Кривбасс” (Кривой Рог) — 37,736 тыс. евро; “Зоря” (Луганск) — 4,193 тыс. евро; “Металлург” (Донецк) — 71,279 тыс. евро; “Металлург” (Запорожье) — 33,543 тыс. евро; “Оболонь” (Киев) — 4,193 тыс. евро; “Севастополь” - 37,736 тыс. евро; “Полиграфтех” (Александрия) — 12,579 тыс. евро; “Таврия” (Симферополь) — 142,263 тыс. евро; “Черноморец” (Одесса) — 33,543 тыс. евро и “Волынь” (Луцк) — 16,771 тыс. евро.

Деньги выделены клубам в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Ассоциацией европейских клубов (АЕК) и УЕФА, подписанного в марте 2012 года.

Всего получат средства 575 клубов из 52 национальных ассоциаций УЕФА.

На сайте УЕФА отмечается, что количество клубов существенно увеличились по сравнению с Евро-2008, когда финансовую прибыль получили 180 команд. Это стало возможным благодаря решению зарезервировать 40 млн. евро для тех клубов, чьи футболисты принимали участие в отборочных матчах Евро-2012. Эти клубы получат средства в равной доле за каждого футболиста, который играл в каждом конкретном отборочном матче.

Остальные 60 млн евро будут направлены клубам, которые делегировали игроков на финальный турнир.

Сумма рассчитывалась, исходя из того, сколько дней каждый игрок пробыл на чемпионате и какую позицию занимает клуб в мировой футбольной иерархии.

Чтобы иметь право на получение средств от проведения Евро-2012, клубы должны были заполнить, подписать и вернуть УЕФА специальную заявочную анкету, в которой они соглашаются поддерживать соревнования национальных команд и уважать положение ФИФА, отпуская футболистов в сборные.

По итогам Евро-2016 суммы выплат клубам планируется увеличить до 150 млн евро.