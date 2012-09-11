18 украинских клубов получат выплаты от УЕФА за Евро-2012

19:26, 11 сентября 2012
Спорт
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18 украинских клубов за вклад в проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года получат средства от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Украинским клубам заплатят за Евро

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Наибольшие суммы получат “Динамо” (Киев) - 1,368 млн евро, "Шахтера" (Донецк) - 1,205 млн евро, "Днепр" (Днепропетровск) - 687,606 тыс. евро, "Металлист" (Харьков) - 292,912 тыс. евро, “Ворскла" (Полтава) - 179,999 тыс. евро и "Карпаты" (Львов) - 153,04 тыс. евро.

Другие клубы получат такие суммы: “Арсенал” (Киев) — 70,321 тыс. евро; “Ильичевец” (Мариуполь) — 125,492 тыс. евро; “Кривбасс” (Кривой Рог) — 37,736 тыс. евро; “Зоря” (Луганск) — 4,193 тыс. евро; “Металлург” (Донецк) — 71,279 тыс. евро; “Металлург” (Запорожье) — 33,543 тыс. евро; “Оболонь” (Киев) — 4,193 тыс. евро; “Севастополь” - 37,736 тыс. евро; “Полиграфтех” (Александрия) — 12,579 тыс. евро; “Таврия” (Симферополь) — 142,263 тыс. евро; “Черноморец” (Одесса) — 33,543 тыс. евро и “Волынь” (Луцк) — 16,771 тыс. евро.

Деньги выделены клубам в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Ассоциацией европейских клубов (АЕК) и УЕФА, подписанного в марте 2012 года.

Всего получат средства 575 клубов из 52 национальных ассоциаций УЕФА.

На сайте УЕФА отмечается, что количество клубов существенно увеличились по сравнению с Евро-2008, когда финансовую прибыль получили 180 команд. Это стало возможным благодаря решению зарезервировать 40 млн. евро для тех клубов, чьи футболисты принимали участие в отборочных матчах Евро-2012. Эти клубы получат средства в равной доле за каждого футболиста, который играл в каждом конкретном отборочном матче.

Остальные 60 млн евро будут направлены клубам, которые делегировали игроков на финальный турнир.

Сумма рассчитывалась, исходя из того, сколько дней каждый игрок пробыл на чемпионате и какую позицию занимает клуб в мировой футбольной иерархии.

Чтобы иметь право на получение средств от проведения Евро-2012, клубы должны были заполнить, подписать и вернуть УЕФА специальную заявочную анкету, в которой они соглашаются поддерживать соревнования национальных команд и уважать положение ФИФА, отпуская футболистов в сборные.

По итогам Евро-2016 суммы выплат клубам планируется увеличить до 150 млн евро.

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