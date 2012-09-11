Украинская молодежка провалила отбор на Евро-2013

Подопечные Павла Яковенко проиграли шведам 1:2 и заняли лишь третье место.

Швеция (U-21) - Украина (U-21) 2:1

Голы: Айдаревич, 5, Исхак, 7 - Богданов, 82

Плотный прессинг с первых минут матча со стороны шведов стал настоящим сюрпризом для украинцев. Подопечные Яковенко оказались не готовы к быстрым решениям, раз за разом теряя мяч. Кроме того, украинцы оказались не в состоянии что-либо противопоставить шведам в силовых единоборствах, полностью проиграв в этом компоненте игры, отмечает Newsru.ua.

Сборную Украины не мог устроить любой другой вариант кроме победы. Но уже после седьмой минуты матча украинцы проигрывали два мяча. Если бы шведы были более искусными в завершении своих атак, они вполне могли бы взять реванш за унижение в Киеве, когда проиграли украинцам со счетом 0:6.

Под конец матча на дальний удар решился Андрей Богданов. Он оказался точным, подарив некоторую надежду, но развить успех украинцы не сумели.

Шведы же выиграли как матч, так и отборочную группу, и вышли в раунд плей-офф.

Отбор на Евро-2013

Группа 2

1. Швеция - 10/22

2. Словения - 10/20

3. Украина - 10/17

4. Финляндия - 10/12

5. Литва - 10/9

6. Мальта - 10/5