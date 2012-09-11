Сегодня Украина будет встречать паралимпийцев

Сегодня в 17.00 в аэропорту «Борисполь» (терминал D) состоится торжественная встреча спортсменов, которые триумфально выступили на Паралимпиаде-2012 в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в Национальном комитете спорта инвалидов Украины, аккредитация представителей СМИ обязательна, будет продолжаться до 11.00 за по тел. 0937711064, 2894330.

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Как сообщал УНИАН, Паралимпийские игры в Лондоне проходили с 29 августа по 10 сентября.

Украину на Паралимпиаде представляла самая многочисленная сборная со времени независимости государства. В состав команды входили 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые соревновались в двенадцати видах спорта. В целом команда насчитывала 232 чел.

Украинские спортсмены завоевали на Паралипиаде 84 награды, из них 32 золотые, 24 серебряные и 28 бронзовые. В медальном зачете Украина заняла четвертое место.