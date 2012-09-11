Блохин: такое ощущение, что если мы проиграем, то мне голову оторвут

На пресс-конференции перед первым отборочным матчем за право выхода в финальную стадию Чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии главный тренер сборной Украины Олег Блохин дал понять, насколько серьезен настрой игроков его команды…

«Я прекрасно понимаю, что нам придется играть на «Уэмбли» со сборной Англии. Но давайте не будем зацикливаться на том, что мы непременно должны обыграть англичан. Такое ощущение, что если мы не добьемся такого результата, то мне голову оторвут. Когда речь идет о ведущих командах мира, то иногда получается добиться результата, а иногда – нет», - цитирует Блохина пресс-служба киевского «Динамо».

«Мы уважаем сборную Англии, но не боимся, и будем играть. А как оно получится - это уже второй вопрос. Думаю, что ни один тренер не сможет пообещать добиться победы над сборной Англии. Как будто на «Уэмбли» побеждали все сборные, которые сюда приезжали - Франция, Бразили и все остальные. Мы приехали не поднимать руки вверх, а бороться. А каким будет результат - это вопрос второй. Но если будем бояться англичан, как Молдавия в минувшую пятницу, то, наверное, проиграем со счетом 0:8. Ведь молдаване проиграли еще до начала матча - они вышли на поле и не могли даже мяч остановить. Так что мы ребят настраиваем играть в футбол, а какой будет результат, покажет матч», - резюмировал тренер.

Напомним поединок Англия – Украина состоится сегодня в Лондоне. Начало прямой трансляции на телеканале «Интер» - 22.00.