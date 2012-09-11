Кабмин продлил госпрограмму «Хоккей Украины»

Как сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, сегодня правительство на своем заседании продлило срок реализации программы, утвержденной в 2007 году, но не выполненной предыдущим правительством, внеся соответствующие изменения в постановление Кабинета министров Украины от 3 октября 2007 года № 1194.

Срок действия соответствующей программы был предусмотрен на 2008-2012 годы.

Как отметил премьер-министр Украины Николай Азаров, сейчас экономическая ситуация значительно улучшилась, поступления в бюджеты растут, поэтому появляются реальные возможности для создания соответствующих условий для финансирования как культурных, так и спортивных и оздоровительных мероприятий. Учитывая социальное значение упомянутой госпрограммы ее действие продлено до 2017 года.