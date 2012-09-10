Кабмин должен выплатить паралимпийцам более 43 миллионов призовых

Как рассказал ZAXID.NET президент Национального Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, на сегодня соответствующее положение, принятое Кабмином, предусматривает, что за золотую медаль выплачиваются премиальные в размере 700 тыс. грн, за серебряную награду - 500 тыс. грн, а за бронзовую - 350 тыс. грн.

Следовательно, за 32 золотые медали, полученные украинскими паралимпийцами, государство должно выплатить 22,4 млн грн, за 24 серебряные - 12 млн грн, а за 28 бронзовых - 9,8 млн грн.

Впрочем, Валерий Сушкевич сказал, что не знает, когда эти премиальные будут выплачены и будут ли выплачены вообще.

Напомним, в общем зачете Украина заняла на Паралимпийских играх в Лондоне четвертое место.

В Паралимпиаде участвовало более 4 тысяч атлетов из 166 стран, которые соревновались в 20 видах спорта. Украину на Паралимпиаде представляли 155 спортсменов.