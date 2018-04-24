Чемпион Украины Барановский: «Спортсмены молчат, потому что не верят, что можно что-то изменить, многих запугивали»

Лучшие спортсмены, включая медалистов Игр в Лондоне, открыто выступили против президента Федерации Валерия Борзова и главных тренеров, требуя их отставки в связи с многочисленными злоупотреблениями.

Первым борьбу с ФЛАУ начал знаменитый украинский марафонец, рекордсмен страны и многократный призер международных соревнований Дмитрий Барановский, которого не пустили на Олимпиаду-2012 за критику Федерации. Дмитрий стал первым спортсменом, открыто обвинившим руководство украинских легкоатлетов в торговле участием на Олимпиаде.

УНИАНу Дмитрий рассказал, кто виноват и что делать – в ситуации с украинской легкой атлетикой. Нужно полагать, что, некоторые параллели можно провести и с функционированием в Украине и других видов спорта.

Дима, вы уже морально оправились от скандально отмененной поездки на Олимпийские игры?

Да как сказать... Я предпочитаю не оглядываться в прошлое, а смотреть в будущее. Мне важно, чтобы подобное больше не повторилось. Хотя, первой реакцией, конечно, было недоумение: у меня уже была лицензия на участие в Играх, в Федерации меня уверили, что все хорошо, и я могу готовиться, а, в итоге, вместо меня поехал спортсмен с результатом на две минуты хуже... Я знаю точно, что решение это было принято потому, что еще два года назад я откровенно критиковал действия Федерации. Но спортивные чиновники не должны руководствоваться личной неприязнью при отборе спортменов на Игры. Однако, главное – эта моя ситуация — только один из многих инцидентов, демонстрирующих ту, мягко говоря, несправедливость, которая происходи во ФЛАУ.

Почему другие спортсмены, в отличие от вас, боялись и продолжают бояться открыто об этом заявлять?

Понимаете, проблема возникла не сегодня, не вчера, и даже не год назад. С безобразием в Федерации я столкнулся впервые еще накануне Игр в Афинах в 2004 году. Но, такое положение вещей сохраняется там все шестнадцать лет, которые при власти действующий президент Федерации Валерий Борзов. Многие спортсмены просто не верили, что можно что-то сделать, что-то изменить. Поэтому и молчали. Руководство Федерации за эти годы настолько уверовало в свою безнаказанность, что эта уверенность передалась и спортсменам. Кроме того, мне известно, что многих запугивали, что были и звонки, и угрозы...

Сейчас идет проверка деятельности чиновников и главы Федерации Государственной службой молодежи и спорта. Каких результатов ожидают спортсмены?

Я думаю, если подтвердятся факты растрат, обкрадывания спортсменов, то речь не должна идти только об увольнениях. Председатель Гослужбы молодежи и спорта уже заявил, что, даже по предварительным данным, нарушения очевидны. Думаю, что никому уже не выгодно замолчать это дело. Точка невозврата пройдена. Виновные должны быть наказаны, а вместо них должны прийти новые люди.

Включая президента Федерации?

Прежде всего, его! Без этого человека в Федерации ничто не решается. Корень проблемы именно в нём. Все это прекрасно понимают. Однако, он уже пытается дистанцироваться от скандала и свалить все проблемы на государственных чиновников. Но, ситуация комична. Главный и старший тренеры сборной по легкой атлетике назначены Государственной службой молодежи и спорта и могут быть уволены, а вот Президента Федерации снять с должности никто не может, потому, что она выборная. Его можно устранить только в случае подтверждения нецелевого использования средств, выделенных государством на нужны атлетов. Либо он сам уйдет, во что я лично не верю. Но, без его отставки ничто в отечественной легкой атлетике к лучшему не изменится. Нужен новый функционер.

Есть кандидатуры?

Да, есть. Нам нужен молодой энергичный человек. Близкий к нашему виду спорта, с хорошим международным опытом, который будет лоббировать наши интересы, как это делает Валерий Сушкевич для паралимпийцев. Борзов все 16 лет ничего этого не делал. Его работа сопровождалась только скандалами.

Отставки Борзова будет достаточно для решения большинства проблем?

Нет. Еще необходимо изменить всю процедуру избрания Президента Федерации. Сегодня главу Федерации избирают члены областных федерации легкой атлетики, то есть люди, которые не всегда проинформированы о проблемах и нуждах спортсменов, не знают, как расходуются средства, выделенные спортсменам. Нужно, чтобы главу Федерациии избирали сами спортсмены. Нас не так много – собрали съезд, выдвинули кандидатов, и провели голосование. Только так мы будем иметь главой человека, который станет представлять именно наши, а не свои интересы.

Насколько сильно результаты спортсменов на Олимпиаде зависят от эффективности руководства федерации?

Полностью зависят. Именно они говорят о том, что происходит в Федерации. Посмотрите на наших паралимпийцев. Я думаю, что их успех – во многом заслуга президента Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича. Он умудряется выбивать для них финансирование, создает условия для подготовки. Я видел их базу в Евпатории – там все ультрасовременное. В отличие от олимпийцев, которые ничего подобного не имеют. Одним словом, у паралимпицев, как ни странно в нашей стране, обеспечена финансовая сторона. А есть материальная база – будет и результат. Ведь спорт – это лицо государства, но, прежде всего – экономики. Посмотрите на лидеров Олимпиады в Лондоне – Россия, Китай, США, Германия и Великобритания. Это многое объясняет. Если бы финансирование было на лучшем уровне – медалей легкоатлеты привезли бы больше.

Общий результат Украины на Олимпийских играх закономерен?

Объясню так – на подготовку всех украинских спортсменов к Олимпиаде было выделено 564 миллиона гривен. В Британии на финансированиие одной только легкой атлетики выделили больше 25 миллионов фунтов, что равно 300 миллионам гривен. То есть, там легкоатлетов готовят на половину от той суммы, что у нас предназначена для всех видов спорта. Но, даже и выделенные государством средства доходят до спортсменов не в полном объеме, что подтверждает последний скандал. Поэтому понятно, что нет результата, и 14-ое место – это вопреки, а не благодаря. У нас на всю страну один легкоатлетический манеж в Сумах и стадион в Ялте, на которых можно проводить соревнования, остальные устарели или пришли в негодность... Если у страны есть амбиции подтянуться к лидерам, то нужно провести мониторинг того, сколько выделяют на спорт лидеры спортивных рейтингов, и из этого исходить.

Вы намерены готовиться к следующей Олимпиаде?

Да. Надеюсь, что хватит здоровья.

Анастасия Береза