Райцентрам Украины обещают трансляцию Евро-2012 на больших экранах

Во время проведения Евро-2012 во всех районных центрах Украины будут установлены большие экраны для трансляции футбольных матчей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель исполнительной дирекции по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Иван ФЕДОРЕНКО.

По его словам, в каждом из городов, которые являются участниками чемпионата, должны быть созданы лоббистские центры, которые внесут свои предложения относительно проведения Евро-2012.

И.ФЕДОРЕНКО также рассказал, что «сейчас компания «Сименс» уже предложила свои услуги по установке экранов. Однако мы готовы сотрудничать с разными компаниями и выслушать их предложения». По его мнению, трансляция футбольных матчей в райцентрах Украины будет возможна благодаря тому, что в 2011 году Украина запускает собственный спутник.

Справка УНИАН. 18 апреля с.г. Украина и Польша победили в конкурсе на проведение финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Планируется, что в Украине матчи Евро-2012 будут принимать Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск как основные города и Одесса и Харьков - как запасные.