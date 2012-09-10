Украинские паралимпийцы завоевали 84 медали в Лондоне

В медальном зачете на Паралимпийских Играх-2012, которые завершились в Лондоне, Украина заняла четвертую ступеньку.

Как передает Champion.com, сборная Украины завоевала всего 84 награды, с которых 32 золотые, 24 серебряные и 28 бронзовых. Это на 10 наград больше, чем в Пекине-2008.

Напомним, последней наградой нашей сборной стало «серебро» в мужском футбольном турнире.

На первой ступеньке в командном зачете - команда Китая (95, 71, 65), на второй - Россия (36, 38, 28), третье место - у британцев (34, 43, 43).